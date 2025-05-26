США выиграли ЧМ впервые с 1960 года и в третий раз в истории

Американцы выиграли турнир всего в третий раз в истории. В последний раз до этого дня они побеждали в 1960 году, первая победа — в 1933-м.
Третье место заняла Швеция, в матче за бронзу обыгравшая Данию (6:2).
Команда Райана Ворсофски в финале одолела Швейцарию. Единственный гол забил в овертайме Тейдж Томпсон.
Американцы выиграли турнир всего в третий раз в истории. В последний раз до этого дня они побеждали в 1960 году, первая победа — в 1933-м.
Третье место заняла Швеция, в матче за бронзу обыгравшая Данию (6:2).