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США выиграли ЧМ впервые с 1960 года и в третий раз в истории

Команда Райана Ворсофски в финале одолела Швейцарию. Единственный гол забил в овертайме Тейдж Томпсон.

Источник: Спортс"

Американцы выиграли турнир всего в третий раз в истории. В последний раз до этого дня они побеждали в 1960 году, первая победа — в 1933-м.

Третье место заняла Швеция, в матче за бронзу обыгравшая Данию (6:2).