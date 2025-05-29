Полунин о Никитине: «Он знает всех игроков “Локомотива” изнутри. Тренеры строили команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что можем выиграть Кубок Гагарина»

— Думаю, во всем понемногу. Поработали плодотворно перед сезоном и по ходу регулярного чемпионата, подготовились к сезону и в особенности к плей-офф и учли все ошибки, которые мы совершили в том году. В итоге сделали шаг, которого от нас ждали, — и мы сами, и весь город. Ждали этого и шли к цели.