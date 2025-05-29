Полунин о Никитине: «Он знает всех игроков “Локомотива” изнутри. Тренеры строили команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что можем выиграть Кубок Гагарина»

— В чем силен Игорь Никитин как главный тренер?
— Просто он знает всех нас изнутри. Верит в нас и в то, что за счет тяжелого труда победа рано или поздно придет. Поэтому и игроки, и тренеры были уверены, что успех будет за нами.
— В чем «Локомотив» прибавил по сравнению с проигранным прошлогодним финалом против «Металлурга»?
— Думаю, во всем понемногу. Поработали плодотворно перед сезоном и по ходу регулярного чемпионата, подготовились к сезону и в особенности к плей-офф и учли все ошибки, которые мы совершили в том году. В итоге сделали шаг, которого от нас ждали, — и мы сами, и весь город. Ждали этого и шли к цели.
— Чем крут нынешний тренерский штаб «Локомотива»?
— Тем, что люди строили эту команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Все нюансы нам объясняли, каждую деталь.
И отлично подготовили нас физически — здесь особенно хочу сказать спасибо нашему тренеру по физподготовке Дмитрию Владимировичу Пирожкову. Без всего этого у нас бы ничего не получилось, — сказал нападающий «Локомотива».