Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.80

Кноблаух о Нюджент-Хопкинсе: «Эдмонтон» нуждается в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. В регулярке он сам от себя ждал большего, думаю"

Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (4:1, 3−1).

Источник: Спортс"

На счету 32-летнего канадца стало 18 (5+13) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров. При этом в серии против «Старс» Нюджент-Хопкинс набрал 9 (2+7) баллов в 4 играх при полезности «+6».

В регулярном чемпионате на счету Нюджент-Хопкинса 49 (20+29) очков в 78 играх.

"Если и есть у меня любимчик в этой серии, то это, возможно, он, учитывая, как он играет. Он действительно поднял свой уровень.

Те передачи, которые он делает в большинстве, его результативные матчи по ходу всей серии — Райан невероятно важен для нашей команды. Будь то игра в большинстве, меньшинстве или в равных составах — он везде делает вклад.

В регулярке он, конечно, не проваливался, но, думаю, сам от себя ждал большего. Зато сейчас, когда мы особенно нуждаемся в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. И нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе«, — сказал главный тренер “Ойлерс” Крис Кноблаух.