Кноблаух о Нюджент-Хопкинсе: «Эдмонтон» нуждается в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. В регулярке он сам от себя ждал большего, думаю"

В регулярке он, конечно, не проваливался, но, думаю, сам от себя ждал большего. Зато сейчас, когда мы особенно нуждаемся в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. И нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе«, — сказал главный тренер “Ойлерс” Крис Кноблаух.