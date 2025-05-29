Генменеджер «Сибири» о трансферах: «Костяк сохранен, коллектив поменяется на 30%. Финансовые запросы Костина удовлетворить не смогли»

У Дениса Костина был достаточно умеренный контракт в нашем клубе. По окончании этого сезона он мог рассчитывать на большее, но мы не смогли удовлетворить его финансовые запросы. Нашелся другой клуб, который смог это сделать. Мы, повторюсь, желаем Денису только удачи. Каждый заслуживает своего контракта.