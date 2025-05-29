Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.80

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-м сезоне подряд. В прошлый раз это делала «Тампа» с 2020 по 2022 годы

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Каролину» (5:3) на выезде в пятом матче серии финала Восточной конференции.

Источник: Спортс"

Таким образом, «Пантерс» одержали победу в серии со счетом 4−1 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В первом раунде текущего турнира «Флорида» обыграла «Тампу» (4−1 в серии), во втором — «Торонто» (4−3 в серии).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» (4−3 в серии), а в позапрошлом — уступил «Вегасу» (1−4 в серии). В прошлый раз такого достижения добилась «Тампы», выходившая в финалы с 2020 по 2022 годы.

Сейчас «Пантерс» в финале встретятся с победителем пары «Даллас» — «Эдмонтон» (1−3 в серии).