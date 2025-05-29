«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-м сезоне подряд. В прошлый раз это делала «Тампа» с 2020 по 2022 годы

Таким образом, «Пантерс» одержали победу в серии со счетом 4−1 и вышли в финал Кубка Стэнли.
В первом раунде текущего турнира «Флорида» обыграла «Тампу» (4−1 в серии), во втором — «Торонто» (4−3 в серии).
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» (4−3 в серии), а в позапрошлом — уступил «Вегасу» (1−4 в серии). В прошлый раз такого достижения добилась «Тампы», выходившая в финалы с 2020 по 2022 годы.
Сейчас «Пантерс» в финале встретятся с победителем пары «Даллас» — «Эдмонтон» (1−3 в серии).