«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-м сезоне подряд. В прошлый раз это делала «Тампа» с 2020 по 2022 годы

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» (4−3 в серии), а в позапрошлом — уступил «Вегасу» (1−4 в серии). В прошлый раз такого достижения добилась «Тампы», выходившая в финалы с 2020 по 2022 годы.