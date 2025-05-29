Свечников ударил Экбладу клюшкой по ноге в 5-м матче с «Флоридой». Форвард «Каролины» получил 20 минут штрафа в серии

В первом периоде Андрей Свечников получил две минуты штрафа за удар клюшкой — он нанес удар по ногам защитнику «Пантерс» Аарону Экбладу, который сначала ударил клюшку Свечникова, потом отвернулся от него. Экблад был удален за грубость также на две минуты.