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Барков обыграл Орлова один в один перед победным голом «Флориды» в 3-м периоде. У защитника завершается контракт с «Каролиной»

«Флорида» обыграла «Каролину» (5:3, 4−1 в серии) в гостях в пятом матче финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

В третьем периоде «Харрикейнс» сравняли счет, сделав его 3:3, однако на 13-й минуте периода «Пантерс» вновь вышли вперед благодаря голу Картера Верхэге.

Результативную передачу на Верхэге сделал капитан «Флориды» Александр Барков, который обыграл за воротами защитника «Каролины» Дмитрия Орлова и отдал пас партнеру практически на пустые ворота.

В пятом матче Орлов не сделал результативных действий при полезности «0» и игровом времени 19:47 (2:28 — в меньшинстве).

Его контракт с клубом с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год истекает после завершения этого сезона.