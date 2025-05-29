Бобровский отразил 20 из 23 бросков в 5-м матче с «Каролиной». Вратарь «Флориды» выиграл 12 из 17 игр в этом плей-офф

«Пантерс» выиграли серию со счетом 4−1 и вышли в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд.
В нынешнем плей-офф Сергей Бобровский провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,2% бросков.
Голкипер «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Западной конференции против «Каролины» (5:3).
«Пантерс» выиграли серию со счетом 4−1 и вышли в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд.
В нынешнем плей-офф Сергей Бобровский провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,2% бросков.