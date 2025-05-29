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Морис и Бринд’Амор пропустили рукопожатие после серии «Каролины» и «Флориды». Тренер «Пантерс» сказал: «Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам»

«Флорида» обыграла «Каролину» со счетом 4−1 в серии финала Восточной конференции.

Источник: Спортс"

Главные тренеры команд Пол Морис и Род Бринд’Амор не стали участвовать в традиционном рукопожатии после завершения серии. Оба специалиста пожали друг другу руки отдельно — около скамеек запасных.

"Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии.

У нас есть длинный список людей в костюмах. У нас было около 400 человек на льду. Все они важны для нашей команды. Но ни один из них участие в матчах не принимал.

Камера снимает тех, кто играл, блокировал броски, бился друг против друга. Для одних это завершение сезона, для других — воодушевление.

Последнее, что заслуживают хоккеисты «Каролины», — это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного.

Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать«, — сказал главный тренер “Флориды” Пол Морис.

Морис отметил, что Род Бринд’Амор согласился с его точкой зрения.