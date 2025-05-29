Морис и Бринд’Амор пропустили рукопожатие после серии «Каролины» и «Флориды». Тренер «Пантерс» сказал: «Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам»

Главные тренеры команд Пол Морис и Род Бринд’Амор не стали участвовать в традиционном рукопожатии после завершения серии. Оба специалиста пожали друг другу руки отдельно — около скамеек запасных.
"Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии.
У нас есть длинный список людей в костюмах. У нас было около 400 человек на льду. Все они важны для нашей команды. Но ни один из них участие в матчах не принимал.
Камера снимает тех, кто играл, блокировал броски, бился друг против друга. Для одних это завершение сезона, для других — воодушевление.
Последнее, что заслуживают хоккеисты «Каролины», — это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного.
Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать«, — сказал главный тренер “Флориды” Пол Морис.
Морис отметил, что Род Бринд’Амор согласился с его точкой зрения.