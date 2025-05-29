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Губерниев об Овечкине: «Миссия таких больших спортсменов — блистать не только на площадках, но и вне арен. Саша понимает важность своих рекордов как социальной функции»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

24 мая Александр Овечкин прилетел в Москву. После этого депутат Дмитрий Свищев пригласил его на заседание в Госдуму: «Обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея».

"Александр Овечкин — сейчас спортсмен номер один в России. Ажиотаж вокруг него огромный, все хотят увидеть Овечкина, пообщаться с ним, пока он в России.

Саша понимает важность своих рекордов как социальной функции. Миссия таких больших спортсменов, как Овечкин — блистать не только на площадках, но и вне спортивных арен. Терпения Овечкину и здоровья!" — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Депутат Свищев: «Приглашаю Овечкина на круглый стол по пиву. Александр способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах».