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Вагнер Лав: «Мне рассказали про Овечкина и его рекорд! Это в очередной раз показывает силу русских и качества, которые есть у них в спорте»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

"Мне рассказали про Овечкина и его рекорд! Я очень счастлив за него.

Это достижение в очередной раз показывает силу русских и качества, которые есть у русских в спорте", — сказал бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав.