Следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ. «Вашингтон» сообщил об этом в письмах владельцам абонементов

За карьеру в лиге на счету Овечкина 895 голов, 1623 очков, 6864 бросков, 3744 силовых приема и победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, Овечкин получал «Конн Смайт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», трижды «Харт Трофи», девять раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи», а также получил приз Марка Мессье.