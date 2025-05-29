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Информация о последнем сезоне Овечкина в НХЛ и письмах «Вашингтона» владельцам абонементов не соответствует действительности, сообщила Сэмми Сильбер

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разослал письма владельцам абонементов и сообщил, что сезон-2025/26 для Овечкина станет последним в НХЛ.

Источник: Спортс"

«Только что получила подтверждение от “Кэпиталс”: информация об электронном письме и том, что будущий сезон Алекса Овечкина является последним в НХЛ, не соответствует действительности», — написала журналистка Сэмми Сильбер.