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Фетисов о возвращении Овечкина в КХЛ: «Это будет бомба. Ему будет непросто: другие игроки, большие ожидания»

Сегодня появилась информация, что следующий сезон станет последним в НХЛ для капитана «Вашингтона». Клуб опроверг эти сведения.

Источник: Спортс"

— СМИ сообщают, что следующий сезон будет последним в НХЛ для Овечкина. Александр возвращается в Россию?

— Александр сам должен принять решение, когда он будет возвращаться, поэтому вопрос больше к нему. Он провел фантастическую карьеру в Национальной хоккейной лиге. Здесь ему будет непросто, но с точки зрения популяризации хоккея будет круто.

— Как думаете, завершает карьеру или еще поиграет в «Динамо»?

— Он должен принять решение. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него. Но с точки зрения популяризации хоккея, это будет бомба. Мы должны принять любое решение, — сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.