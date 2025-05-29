Фетисов о возвращении Овечкина в КХЛ: «Это будет бомба. Ему будет непросто: другие игроки, большие ожидания»

— Он должен принять решение. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него. Но с точки зрения популяризации хоккея, это будет бомба. Мы должны принять любое решение, — сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.