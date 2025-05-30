Жена Овечкина заявила о последнем сезоне Александра в «Вашингтоне»: «Уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину»

— Анастасия, весь интернет снова кипит из-за новостей вокруг Александра Овечкина. Журналист издания The Hockey Writers Тони Уолак объявил, что следующий сезон станет для Овечкина последним в Северной Америке. Мол, об этом сообщил «Вашингтон» в электронном письме владельцам абонементов. В ответ в клубе рассказали, что сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий год станет последним в карьере 39-летнего россиянина в НХЛ. Вы, конечно, ответы на все вопросы о том, где будет работать Александр, знаете. Все российские фанаты едва ли не молятся: может, Овечкин с семьей навсегда вернутся в Россию и останутся здесь жить?