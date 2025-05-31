Плющев о ЦСКА: «Есмантович довел команду до среднего уровня. Радует хотя бы то, что он прислушался к критике и заявил, что будет выбирать тренера с “ДНК ЦСКА”

"Не думаю, что мне корректно было бы высказываться о кандидатуре для ЦСКА, советовать что-то. Любое названное мной имя будет воспринято руководством ЦСКА в штыки, ведь я не раз критиковал клуб. В том числе Есмантовича, который довел команду до среднего уровня.