Депутат Журова об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он сыграл сезон в России. Это будет фурор, его приезд добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги»

"Мне кажется, после НХЛ Саша Овечкин точно вернется в Россию. Но будет ли он играть в КХЛ, это вызывает сомнения. Все-таки и возраст уже серьезный, и травмы могут быть.
Хотелось бы, конечно, чтобы Овечкин сыграл еще сезон в России, чтобы порадовал болельщиков всей страны. Это будет настоящий фурор, приезд Овечкина добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги.
В любом случае Овечкин после завершения карьеры спортсмена что-то привнесет в нашу хоккейную историю. Возможно, его школа появится. Не верю, что Овечкин закончит карьеру и ничего не будет делать в спорте", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.