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Депутат Журова об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он сыграл сезон в России. Это будет фурор, его приезд добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги»

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

"Мне кажется, после НХЛ Саша Овечкин точно вернется в Россию. Но будет ли он играть в КХЛ, это вызывает сомнения. Все-таки и возраст уже серьезный, и травмы могут быть.

Хотелось бы, конечно, чтобы Овечкин сыграл еще сезон в России, чтобы порадовал болельщиков всей страны. Это будет настоящий фурор, приезд Овечкина добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги.

В любом случае Овечкин после завершения карьеры спортсмена что-то привнесет в нашу хоккейную историю. Возможно, его школа появится. Не верю, что Овечкин закончит карьеру и ничего не будет делать в спорте", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.