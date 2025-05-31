Жена Овечкина о его рекордном 895-м голе: «Хотелось, чтобы он скорее забил эту шайбу, чтобы камень с души у него упал. Было сложно, каждый день вопросы: “Когда, когда побьешь рекорд?”

— Мне хотелось, если честно, чтобы он скорее забил эту шайбу. Потому что я понимала, какое на Сашу идет давление. Мне хотелось, чтобы уже этот камень с души у него упал. Потому что было сложно. Давление шло очень серьезное, причем отовсюду. И каждый день эти вопросы: «Когда, когда, когда побьешь рекорд?».