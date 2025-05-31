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Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов

У 33-летнего российского защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«После двух лет в команде я чувствую себя комфортно. Конечно, хотелось бы остаться. Переход — это всегда нелегко. Нужно вписываться в новую систему, узнавать новых партнеров. Жизнь меняется. Хотелось бы не беспокоиться об этом», — сказал Орлов.

При этом россиянин отметил, что предметных переговоров с клубом о новом контракте не было.

В этом сезоне Дмитрий провел за «Харрикейнс» 76 игр в регулярном чемпионате — 28 (6+22) очков при полезности «+16», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:00.

В плей-офф — 15 игр, 4 (0+4) балла и «+2» при 21:42 на льду.