Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов

«После двух лет в команде я чувствую себя комфортно. Конечно, хотелось бы остаться. Переход — это всегда нелегко. Нужно вписываться в новую систему, узнавать новых партнеров. Жизнь меняется. Хотелось бы не беспокоиться об этом», — сказал Орлов.