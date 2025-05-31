Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов

«После двух лет в команде я чувствую себя комфортно. Конечно, хотелось бы остаться. Переход — это всегда нелегко. Нужно вписываться в новую систему, узнавать новых партнеров. Жизнь меняется. Хотелось бы не беспокоиться об этом», — сказал Орлов.
При этом россиянин отметил, что предметных переговоров с клубом о новом контракте не было.
В этом сезоне Дмитрий провел за «Харрикейнс» 76 игр в регулярном чемпионате — 28 (6+22) очков при полезности «+16», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:00.
В плей-офф — 15 игр, 4 (0+4) балла и «+2» при 21:42 на льду.