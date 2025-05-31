Симашев назвал 3 правила игры в защите: «Не смотреть на шайбу, быть в середине, клюшка в стык — и все. Если Маккиннон или Макдэвид — другое дело. А так против всех нужно играть таким образом&r

— Все понимали, что это за игрок. Защитники знали, как против него играть. Не смотреть на шайбу, быть всегда в середине, клюшка в стык — и все. Если бы это был Маккиннон, Макдэвид, то это другое дело.
А так против всех нужно играть таким образом. Эти три базовых правила — и можно играть против любого нападающего.
Хотя честно — я не особо помню, чтобы я часто играл против Шабанова. Больше запомнилось, что выходил против Ткачева, Робинсон и Кадейкина.
— Кого бы выделили в составе «Трактора»?
— Василий Глотов очень классный, опасный игрок. А Шабанов — мастер, один из самых сильных и техничных в лиге, умный игрок. Но там в составе «Трактора» есть много опасных ребят, — сказал защитник «Юты», выигравший Кубок Гагарина с «Локомотивом» в минувшем сезоне КХЛ.