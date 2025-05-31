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Ахо о «Каролине»: «Клуб в хорошем положении, есть способы стать лучше в межсезонье. У нас много свободного места под потолком зарплат»

"Я считаю, что клуб находится в хорошем положении. У нас есть способы стать лучше в это межсезонье. Все игроки в команде — трудолюбивые ребята, уже сейчас все думают о том, как прибавить.

Но идет много разговоров и о том, что у нас много свободного места под потолком зарплат, что у нас есть активы. Надеюсь, мы сможем сделать следующий шаг и в этом направлении«, — сказал форвард “Харрикейнс”.

По данным PuckPedia, в данный момент у клуба есть 28,4 миллиона долларов под потолком зарплат на следующий сезон. При этом действующие контракты есть у 20 игроков команды — 2 вратарей, 6 защитников и 12 нападающих.

С сезона-2018/19 «Каролина» ни разу не пропустила плей-офф и трижды дошла до финала Восточной конференции. В трех сериях на этой стадии (в 2019 году с «Бостоном», в 2023-м и 2025-м с «Флоридой») команде удалось выиграть только 1 матч.