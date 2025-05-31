Светлов о финале Кубка Стэнли: «Бобровский против Макдэвида — приятная для нас традиция. В начале и середине сезона о повторении ничего не говорило»

Кстати, в начале и середине сезона ничего о повторении финала-2024 не говорило. «Эдмонтон» стартовал очень тяжело, осенью даже казалось, что он может не пробиться в плей-офф. Да и «Флорида» на Востоке, мягко говоря, не доминировала.