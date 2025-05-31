Гафуров о «Торпедо»: «В КХЛ команда немножко шаг назад сделала. ВХЛ — показатель того, что система работает. Молодежка — радость, с позитивом мыслим о будущем»

В КХЛ команда немножко шаг назад сделала, оступилась, но для этого есть корректировки. ВХЛ — показатель того, что та чемпионская «Чайка», которая была, тот объем игроков в селекции — эта система работает. Отдельно за команду рад, именно за коллектив. Дальше уже наши проблемы для функционирования всей системы находить бюджет.