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Гендиректор «Эдмонтона» о будущем Макдэвида: «Он — наше все. Ему нравится играть здесь. После завершения сезона приоритет номер 1 — разговор с Коннором и его агентами»

С 1 июля 28-летний канадец сможет подписать новый контракт с клубом. Срок его действующего соглашения с кэпхитом 12,5 миллиона долларов истекает после завершения сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

«Ойлерс» с Макдэвидом вышли в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В решающей серии клуб встретится с «Флоридой», которой уступил год назад (3−4).

О роли Коннора в клубе.

"Макдэвид — это наше все, говорим мы о клубе или болельщиках. Его любят, и он многое отдает взамен. Ему нравится играть здесь. К нему очень хорошо относятся владельцы клуба, персонал, все-все.

Он тоже ценит их всех. И они ценят его, потому что он относится к ним с уважением. Он скромный парень, но каждый день привносит лидерство. Это нельзя заменить".

О том, будет ли приоритетом для «Ойлерс» подписание нового контракта с Макдэвидом после 1 июля.

"Пока мы это не обсуждали. Сезон для нас закончится в конце июня — там уже впереди и драфт, и открытие рынка свободных агентов.

Но да, приоритет номер 1 — разговор с Коннором и его агентами. Пока мы играем, то не обращаемся к этой ситуации. Потом — да", — сказал Джефф Джексон.