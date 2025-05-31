Гендиректор «Эдмонтона» о будущем Макдэвида: «Он — наше все. Ему нравится играть здесь. После завершения сезона приоритет номер 1 — разговор с Коннором и его агентами»

«Ойлерс» с Макдэвидом вышли в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В решающей серии клуб встретится с «Флоридой», которой уступил год назад (3−4).
О роли Коннора в клубе.
"Макдэвид — это наше все, говорим мы о клубе или болельщиках. Его любят, и он многое отдает взамен. Ему нравится играть здесь. К нему очень хорошо относятся владельцы клуба, персонал, все-все.
Он тоже ценит их всех. И они ценят его, потому что он относится к ним с уважением. Он скромный парень, но каждый день привносит лидерство. Это нельзя заменить".
О том, будет ли приоритетом для «Ойлерс» подписание нового контракта с Макдэвидом после 1 июля.
"Пока мы это не обсуждали. Сезон для нас закончится в конце июня — там уже впереди и драфт, и открытие рынка свободных агентов.
Но да, приоритет номер 1 — разговор с Коннором и его агентами. Пока мы играем, то не обращаемся к этой ситуации. Потом — да", — сказал Джефф Джексон.