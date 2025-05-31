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Симашев о Радулове: «Саня — профессионал, я напитался его энергией. У него бешеный азарт — в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать — вот это я и взял»

38-летний форвард «Локомотива» был признан самым ценным игроком победного для команды розыгрыша Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков в 21 матче в плей-офф.

— Саня — профессионал. Уникальный человек и хоккеист. Я им восхищаюсь. У него своя рутина, тренировки после игр, свои методы восстановления. Он делает свою рутину много лет — и это работает. А образ — ну, он такой, как есть. Но думать, что он ничего не делает — это совсем неправда.

— Чему научились у него за этот год?

— Не скажу, что чему-то конкретному. Я напитался его энергией. У него бешеный азарт — в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать. Вот это соперничество — я у него и взял. Теперь тоже нигде не могу проигрывать, — сказал защитник «Юты», выступавший в сезоне за «Локомотив».