Симашев о Радулове: «Саня — профессионал, я напитался его энергией. У него бешеный азарт — в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать — вот это я и взял»

— Саня — профессионал. Уникальный человек и хоккеист. Я им восхищаюсь. У него своя рутина, тренировки после игр, свои методы восстановления. Он делает свою рутину много лет — и это работает. А образ — ну, он такой, как есть. Но думать, что он ничего не делает — это совсем неправда.