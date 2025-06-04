Артюхин о Никитине в ЦСКА: «Гайки в атаке никто закручивать не будет. Он будет просить о дисциплине, чтобы в своей и средней зонах действовали внимательно»

Думаю, что-то будет похожее, но гайки в атаке никто закручивать не будет. Он будет просить о дисциплине, чтобы в своей зоне, в средней действовали внимательно. Думаю, в атаке у ребят будет карт-бланш. Он скажет ребятам: «Созидайте, показывайте себя, но только не теряйте шайбу на синей линии, чтобы нам ее обратно не привозили», — сказал бывший нападающий клубов КХЛ.