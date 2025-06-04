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Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Кросби, выигравшими 1-й Кубок Стэнли в финалах-реваншах: «Знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. Это другая история»

«Эдмонтон» вновь встретится с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. В прошлом году «Ойлерс» уступили в решающей серии со счетом 3−4.

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки и лучший бомбардир среди действующих игроков лиги Сидни Кросби выиграли 7 Кубков Стэнли на двоих.

При этом оба выиграли свой первый трофей в финалах-реваншах. «Эдмонтон» с Гретцки в 1984 году обыграл «Айлендерс» после поражения от них годом ранее, «Питтсбург» с Кросби в 2009 году взял верх на «Детройтом» после поражения от него годом ранее.

Повторение финала «Эдмонтон» — «Флорида» стало третьим за последние 45 лет — при формате плей-офф с участием 16 команд.

«Я знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. В конце концов, это другая история, другие команды. Я просто рад вновь оказаться здесь, в финале. Вот и все», — сказал Макдэвид.

Макдэвид идет по пути Гретцки и Кросби: второй финал Кубка Стэнли за два года.