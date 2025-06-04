Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Кросби, выигравшими 1-й Кубок Стэнли в финалах-реваншах: «Знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. Это другая история»

При этом оба выиграли свой первый трофей в финалах-реваншах. «Эдмонтон» с Гретцки в 1984 году обыграл «Айлендерс» после поражения от них годом ранее, «Питтсбург» с Кросби в 2009 году взял верх на «Детройтом» после поражения от него годом ранее.