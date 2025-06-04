40-летний Перри не планирует завершать карьеру после своего 6-го финала Кубка Стэнли. Он проводит 20-й сезон в НХЛ

Как сообщает журналист Крис Джонстон, Перри сказал, что у него не было мыслей о завершении карьеры.
1 июля канадец может стать неограниченно свободным агентом. Следующий сезон может стать для него 21-м в карьере в НХЛ.
В сезоне-2024/25 Перри провел 81 матч за «Ойлерс» в регулярном чемпионате, набрав 30 (19+11) очков. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 16 играх.
Его зарплата по однолетнему контракту с канадским клубом составляет 1,15 миллиона долларов. Также Кори выполнил условия для получения бонусов за достижения — в сумме 250 тысяч долларов.
Напомним, что Перри является единственным игроком в истории НХЛ, выходившим в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами («Анахайм»-2007 — выиграл трофей, «Даллас»-2020 — проиграл, «Монреаль»-2021 — проиграл, «Тампа»-2022 — проиграл, «Эдмонтон»-2024 — проиграл).
У Перри — 6-й финал в карьере. Это уникальное достижение в современной НХЛ.