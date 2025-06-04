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Плющев о Ларионове в СКА: «Для него это работа на новом уровне. Байки про Боумэна уже не прокатят — нужны мощные истории про легенд Ленинграда или СССР»

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга, возглавлявшего команду с января 2022 года.

— Ларионов приходит в большой клуб, за которым следит вся страна и давление на тренерской лавочке которого — самое максимальное. С этим тренерским уровнем Игорю, который в роли игрока в хоккее видел все, только предстоит познакомиться. Рискованный и интригующий эксперимент.

— Станет ли он успешным?

— Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Летом СКА потерял Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, поэтому клубу нужна грамотная селекция. Также Санкт-Петербург — лидер последних лет по организации, СКА — самая посещаемая команда если не мира, то Европы. Сбоев в селекции, организации, обеспечении она не прощает.

— Нас в редакции забавляли пресс-конференции Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде, когда он постоянно нахваливал Скотти Боумэна, но ни разу не вспомнил тренеров, благодаря которым состоялся — Виктора Тихонова, Николая Эпштейна, Юрия Морозова. А вас?

— Каждый имеет право на чудачества, великие хоккеисты — в первую очередь (смеется). Но нужно понимать, что такой блестящий центрфорвард с такими скромными габаритами мог состояться только в советской школе хоккея, которая не работала по шаблонам и находила бриллианты.

В Северной Америке тех лет, где был культ силовой игры и габаритов, Ларионов вряд ли бы прошел через сито низших лиг. Только дилетант может с этим поспорить.

Но я еще раз повторю, что для Ларионова СКА — это работа на совершенно новом уровне. В Нижнем Новгороде молодым и наивным журналистам байки про Боумэна и «Детройт», наверное, нравились. Но, поверьте, в Санкт-Петербурге они уже не прокатят. Там понадобятся мощные истории про легенд хоккея Ленинграда или СССР — например, про Николая Пучкова или Виктора Тихонова. Думаю, все это прекрасно понимают, — сказал заслуженный тренер России.

Ларионов о «Торпедо»: «Пытаемся внедрить моменты из “Русской пятерки”. Влияние мэтра Боумэна на команду есть, рад, что он находит возможность следить за клубом».

Ларионов посетовал на клюшки после 2:4 от «Спартака»: «Был бы Боумэн на моем месте — их бы не было в раздевалке. Преступление, что мы получаем такие клюшки — отдал бы их детям».