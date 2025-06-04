Плющев о Ларионове в СКА: «Для него это работа на новом уровне. Байки про Боумэна уже не прокатят — нужны мощные истории про легенд Ленинграда или СССР»

Но я еще раз повторю, что для Ларионова СКА — это работа на совершенно новом уровне. В Нижнем Новгороде молодым и наивным журналистам байки про Боумэна и «Детройт», наверное, нравились. Но, поверьте, в Санкт-Петербурге они уже не прокатят. Там понадобятся мощные истории про легенд хоккея Ленинграда или СССР — например, про Николая Пучкова или Виктора Тихонова. Думаю, все это прекрасно понимают, — сказал заслуженный тренер России.