Буре о Викторе Тихонове: «Он дал мне путевку в жизнь. Человек видел на 10 лет вперед, кто станет его основными игроками. Тренер-новатор, легенда на все времена»

— Да, мы разъехались в клубы НХЛ. Но уникальность Тихонова была в том, что он видел далекую перспективу в игроках. И я еще лет в 14−15 впервые услышал, что со мной планируется создать такое звено, если будет все нормально. Я же в школе с шести лет, со всеми общался, и селекционер у нас был замечательный Борис Шагас, который был правой рукой Виктора Васильевича.