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Фарм «Флориды» вышел в финал плей-офф АХЛ, выбив фарм «Монреаля» в финале Востока (4−0). Пулюярви забил победный гол в 4-й игре

В финале Восточной конференции «Шарлотт» обыграл «Лаваль» (4−0 в серии, 3:2 в четвертом матче).

Автором победной шайбы в четвертой игре стал финский форвард Йессе Пулюярви, отличившийся на 58-й минуте. Он подписал соглашение с «Чекерс» по ходу сезона после ухода из «Питтсбурга».

В 12 играх в текущем плей-офф АХЛ на счету 4-го номера драфта НХЛ-2016 8 (2+6) баллов.

«Чекерс» вышли в финал Кубка Колдера впервые с 2019 года, когда стали обладателями трофея (1-й титул в истории).

Соперник «Шарлотт» определится в финале Западной конференции, где играют «Эбботсфорд» (фарм «Ванкувера») и «Техас» (фарм «Далласа»). Счет в серии 2−1 в пользу канадского клуба.