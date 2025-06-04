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Тренер «Эдмонтона» о жесткой игре «Флориды»: «Мы готовы, у нас есть игроки, которым нравится такой стиль. Но лучший способ противостоять этому — активно двигать шайбу»

Команды встретятся в финальной серии Кубка Стэнли.

«Пантерс» в текущем плей-офф применили 812 силовых приемов в 17 матчах (47,8 в среднем за игру). У «Ойлерс» 646 хитов в 16 играх (40,4 в среднем).

"У нас есть игроки, которым нравится играть в таком стиле. Я не думаю, что мы стесняемся так играть. Даже в прошлом году наша команда немного отличалась в этом плане. Но, вероятно, лучший способ противостоять этому — активно двигать шайбу.

Чем дольше ты ее удерживаешь, то даешь им больше времени, чтобы закончить силовые. Поэтому очень важно двигать шайбу быстро, но при этом точно. Если быть с шайбой небрежным, то большую часть времени придется за нее бороться.

Мы знаем, что они будут активны в силовой борьбе. И мы не из тех, кто избегает ее. И в прошлом плей-офф и в этом мы уже играли с командами, которым нравится такой стиль. И наши ребята вполне к этому готовы", — сказал Крис Кноблаух.

Подколзин идет 4-м в плей-офф НХЛ по силовым приемам (74). Лидирует Хайман (111), второй — Беннетт (85).