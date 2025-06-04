Тренер «Эдмонтона» о жесткой игре «Флориды»: «Мы готовы, у нас есть игроки, которым нравится такой стиль. Но лучший способ противостоять этому — активно двигать шайбу»

Мы знаем, что они будут активны в силовой борьбе. И мы не из тех, кто избегает ее. И в прошлом плей-офф и в этом мы уже играли с командами, которым нравится такой стиль. И наши ребята вполне к этому готовы", — сказал Крис Кноблаух.