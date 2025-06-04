Фетисов назвал главную проблему российского хоккея

Фетисов счел таковой социальную несправедливость, при которой семьи с недостаточным заработком не могут отдать детей в хоккей. «Есть большое количество построенных катков по всей стране, их нужно теперь наполнить смыслом. В хоккее не должны быть только богатые дети. Все ресурсы у нас есть, деньги на это тоже есть. Нужно только принять решение», — заявил он.