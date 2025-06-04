Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки — и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»

Мне кажется, давать советы Овечкину не стоит, но он понимает, что взрослые и дети на него смотрят. Конечно, он является примером и маяком для многих поколений.
Наверное, не очень хороший пример подает для пацанов. Но он же не выпивает бочку и не напивается. В его поведении нет ничего экстраординарного. Он выпивает две банки пива — и хорош. Считаю, это вполне достаточно, чтобы восстановить силы после тренировки или игры.
Из каких-то ханжеских побуждений для кого-то это не очень хорошо и вызывает негатив. Кто проходил эту школу, понимает, что два бокала — нормально.
Пример все-таки больше должны родители показывать. Они воспитатели, а не Овечкин с экрана телефона. Не стоит пробовать строить воспитательный процесс на известных личностях", — сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Депутат Свищев об Овечкине: «Интересно его мнение, почему в НХЛ разрешено пиво на стадионах, влияет ли это на алкоголизацию общества в США. У нас же оно почему-то запрещено».