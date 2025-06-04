Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки — и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»

Наверное, не очень хороший пример подает для пацанов. Но он же не выпивает бочку и не напивается. В его поведении нет ничего экстраординарного. Он выпивает две банки пива — и хорош. Считаю, это вполне достаточно, чтобы восстановить силы после тренировки или игры.