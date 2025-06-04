Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»

«В Совете Федерации сегодня большой день спорта. Кроме министра спорта РФ Михаила Дегтярева в здании на Большой Дмитровке замечен рекордсмен, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин», — говорится в телеграм-канале Совета Федерации.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
Изображение: скриншот видео t.me/sovfedofficial.
Тихонов об Овечкине: «У Саши нет шансов в политике, он привык к другой жизни. Живем на богатейшей территории Земли, но у России нет своего компьютера, телефона, красивого авто — ничего».
Губерниев об Овечкине: «Возглавит политическую партию в России или примкнет к ныне существующим, возможно. Потенциал у него огромный».
Фетисов об Овечкине в политике: «Вещь непростая, надо полностью отдаваться, здесь нужно много что уметь. У него есть популярность».