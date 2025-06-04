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Матвиенко — Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»

Сегодня нападающий «Вашингтона» посетил Совет Федерации РФ, пообщался с Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

— Как вам удалось стать первым, лучшим? — спросила Матвиенко.

— За счет работы, — ответил Овечкин.

— Достойный ответ. Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой вы символ для молодых ребят, которые хоккеем занимаются? Это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея и нашу школу продвигать, — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.