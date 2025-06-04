Матвиенко — Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
— Как вам удалось стать первым, лучшим? — спросила Матвиенко.
— За счет работы, — ответил Овечкин.
— Достойный ответ. Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой вы символ для молодых ребят, которые хоккеем занимаются? Это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея и нашу школу продвигать, — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.