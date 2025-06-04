Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
07.06
Эдмонтон
:
Флорида
П1
X
П2

Журова про депутатство для Овечкина: «Есть много вещей, по которым придется принимать решение. Закрытие счетов за рубежом, публикация доходов. Захочет ли он это делать?»

Сегодня хоккеист Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

"Не скажу, что у Александра будет политическая карьера. Будет общественно-политическая карьера. Это немного разное.

Если вы про депутатство, то есть много вещей, по которым Александру придется принимать решение. Это и закрытие счетов за рубежом, публикация доходов своих и жены. Есть много нюансов.

Захочет ли он это делать? Я не сомневаюсь в его способностях, он очень умный и образованный человек, который может принести пользу. Но вопрос — захочет ли он это потом? Это решать ему и его семье", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.