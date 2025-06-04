Журова про депутатство для Овечкина: «Есть много вещей, по которым придется принимать решение. Закрытие счетов за рубежом, публикация доходов. Захочет ли он это делать?»

Захочет ли он это делать? Я не сомневаюсь в его способностях, он очень умный и образованный человек, который может принести пользу. Но вопрос — захочет ли он это потом? Это решать ему и его семье", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.