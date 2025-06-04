Сергей Костицын завершил карьеру после 23 лет в профессиональном хоккее

Костицын-младший начал профессиональную карьеру в 2002 году, на родине воспитанник новополоцкого хоккея выступал за местный «Полимир», минскую «Юность» и «Гомель». В 2005 году Сергей был выбран Монреалем в седьмом раунде драфта НХЛ, всего в сильнейшей лиге мира белорусский нападающий провел 393 игры за «Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз», заработав 191 (71+120) результативный балл.