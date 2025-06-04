Костицын о завершении карьеры: это были отличные годы в лучшем виде спорта

«Решение далось непросто. Долго размышлял над будущим и решил, что большого спорта для меня хватит. Моя карьера началась очень рано и получилась продолжительной. Это были отличные годы в лучшем виде спорта, полные крутых моментов, эмоций и побед. Рад, что прошел этот путь и благодарен всем, кого встречал на нем. Последние годы я провел в родном чемпионате. Спасибо “Металлургу”, что поверил в меня и дал возможность проявить себя. Спасибо всем одноклубникам, тренерам и болельщикам, — сказал Костицын. — Сейчас буду посвящать много времени семье. Отходить от хоккея далеко не хотелось бы, этот спорт стал частью моей жизни. Больших планов прямо сейчас не строю, но уверен, что могу быть полезным в этом направлении. Еще обязательно увидимся».