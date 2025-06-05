Дегтярев об Овечкине: «Символ русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: “Мы русские!”

— Александр Овечкин был в Совете Федерации. Вам удалось пересечься?
— Нет, мы не пересекались. Мы обязательно увидимся с ним в Москве. Я его поздравлял публично с рекордом, который он побил в веках.
— То есть в планах есть встреча.
— Безусловно.
— Какой‑то подарок приготовили?
— Обязательно. У нас предусмотрены протокольные подарки для наших звезд, для визави и министров, с кем я встречаюсь, для детей, для всех. Поэтому обязательно поздравим.
Мы с ним виделись и не раз. Виделись в Москве еще до моего отъезда в Хабаровск во время любительского хоккейного матча.
Потом мы виделись с ним уже после моего назначения министром в июне, по‑моему, прошлого года на турнире для детей. Я ему публично сказал «спасибо», он молодец, он наш человек, русский.
Он планирует по завершении карьеры жить здесь, в Москве. И в целом, конечно, символ такого русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: «Мы русские!» — сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности».