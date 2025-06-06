Гашек об Овечкине в Совете Федерации: «В России его используют для поддержки страны. Но США и Канада позволяют ему выступать на своей территории, они несут ответственность»

Для тех, кто вдруг не в курсе (вас, наверное, немного, но на всякий случай) — такая же реклама разрешена и у нас [в Чехии]. И она здесь проходит регулярно: теннисные турниры, матчи НХЛ и так далее", — написал в соцсетях бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.