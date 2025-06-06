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Гашек об Овечкине в Совете Федерации: «В России его используют для поддержки страны. Но США и Канада позволяют ему выступать на своей территории, они несут ответственность»

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

Источник: Спортс"

"В России его ждет еще не одно публичное мероприятие, и, конечно же, его там вовсю используют для поддержки своей страны. Мы с этим ничего поделать не можем. Но давайте честно скажем, кто мог бы это изменить?

Это США и Канада, которые с самого начала позволяли ему публично выступать на своей территории, играть в хоккей и так далее. И, разумеется, это лига, в которой он играл.

НХЛ в итоге превратилась в рекламу действий России. И, безусловно, эту ответственность несут обе страны, которые позволили такой рекламе существовать у себя.

Для тех, кто вдруг не в курсе (вас, наверное, немного, но на всякий случай) — такая же реклама разрешена и у нас [в Чехии]. И она здесь проходит регулярно: теннисные турниры, матчи НХЛ и так далее", — написал в соцсетях бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.