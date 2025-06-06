Ларионов хочет вернуть Демидова в СКА, «Даллас» уволил Дебура. События дня в хоккее

«В России от него ждут ещё больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны. Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Именно такие страны, как США и Канада, разрешили ему выступать публично (играть в хоккей и так далее) на своей территории с начала спецоперации. Таким образом, НХЛ стала рекламой СВО и несёт ответственность за огромное количество жертв. Для тех, кто случайно этого не знает, но на территории Чехии также разрешена реклама СВО. В течение трёх лет реклама регулярно появляется здесь (теннисные турниры, матчи НХЛ и так далее)», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.