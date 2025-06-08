Плющев о том, будет ли Ротенберг востребован как тренер: «Он амбициозный, харизматичный. Образование позволяет ему проанализировать некоторые вещи. Все возможно»

— Но они всегда остаются в стороне, виноват, получается, только тренер. А кто, например, Воробьева лоббировал в ЦСКА? Хотя с самого начала было ясно, что он не подходит. А потом начинается: мы ошиблись, надо брать человека с армейским ДНК. А у тех, кто его приглашал, оно есть? — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.