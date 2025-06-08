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Морис о Бобровском: «Дзен-чувак в воротах. Он обладает просто фантастической способностью сохранять спокойствие»

Вратарь «Пантерс» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1−1).

Источник: Спортс"

"Я думаю, из-за того, что он здесь так долго, игроки уже знают, что если он пропускает гол, который ему не нравится, то это никак не влияет на следующий сэйв.

Его способность двигаться дальше, способность быть в моменте, а затем двигаться дальше невероятна. Я думаю, помогает то, что он опытный игрок, который через многое прошел в своей карьере, он многое повидал.

В этой игре не так важны те шайбы, которые ты пропустил, важная следующая, и он обладает просто фантастической способностью сохранять спокойствие.

Он своего рода дзен-чувак в воротах, и он полностью вовлечен в то, что делает«, — сказал главный тренер “Флориды” Пол Морис.