Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.90

Исаев о словах Гру перед финалом Кубка Гагарина: «Вы же видите результат. Значит, они повлияли. Я знал об этом, но не был озадачен что-то доказывать»

«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале Кубка Гагарина (4−1).

Источник: Спортс"

Перед финалом главный тренер челябинцев заявил: «У “Локомотива” прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре. Задача — проверить его».

— На вас повлияли слова Бенуа Гру перед финальной серией?

— Ну вы же видите результат серии. Значит, повлияли. Раз мы победили, то сами можете заметить, насколько это на меня повлияло (улыбается). Или как?

— Может быть, вы просто не читали его высказывания и не думали о них во время финала.

— Ну я знал об этом. Не читал то высказывание, но знал о нем.

— Это повлияло на вашу игру?

— Я старался играть максимально хорошо. Но не был озадачен что-то доказывать. Мне это было неинтересно. Моя задача была — выиграть финал. Поэтому старался не акцентировать внимание на чьих-то высказываниях. Да, где-то это добавило дополнительной мотивации.

Но в любом случае у меня, как и у всей команды, изначально был очень серьезный настрой на победу. И мы добились того, что хотели, — сказал Исаев.