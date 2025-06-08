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Фридман назвал возможных кандидатов на пост тренера «Далласа». Это Грэм из «Техаса», Вудкрофт, Галуцен и Нельсон из фарма «Вашингтона»

Клуб уволил Питера Дебура после третьего подряд поражения «Старс» в финале Западной конференции.

Источник: Спортс"

"Я связался с генменеджером Джимом Ниллом, и он сказал то же, что и публично — все варианты будут рассмотрены. Не думаю, что есть гарантированный сценарий поиска — типа того, что нам нужен опытный парень, потому что мы готовы выиграть Кубок Стэнли.

Я ожидаю, что в списке кандидатов могут быть новые имена. У них есть тренер фарм-клуба Нил Грэм («Техас» сейчас играет в финале Западной конференции плей-офф АХЛ — Спортс). Я не знаю, считают ли они его готовым к работе на уровне НХЛ или нет. Но это имя нельзя игнорировать.

Если рассуждать о других возможных кандидатах, то Тодд Нельсон ранее уже работал в «Далласе», как и Глен Галуцен. Также есть Джей Вудкрофт, которого Джим Нилл знает по работе в «Детройте», — сказал инсайдер Sportsnet.

56-летний Нельсон сейчас руководит фарм-клубом «Вашингтона» в АХЛ — «Херши», с которым выиграл два Кубка Колдера подряд (2023, 2024). Он был ассистентом главного тренера «Старс» с 2018 по 2022 годы.

53-летний Галуцен был главным тренером «Далласа» (2011 — 2013). Сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне».

48-летний Вудкрофт был главным тренером «Ойлерс» с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го.