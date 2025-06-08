Фридман назвал возможных кандидатов на пост тренера «Далласа». Это Грэм из «Техаса», Вудкрофт, Галуцен и Нельсон из фарма «Вашингтона»

Я ожидаю, что в списке кандидатов могут быть новые имена. У них есть тренер фарм-клуба Нил Грэм («Техас» сейчас играет в финале Западной конференции плей-офф АХЛ — Спортс). Я не знаю, считают ли они его готовым к работе на уровне НХЛ или нет. Но это имя нельзя игнорировать.