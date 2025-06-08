Исаев о Радулове в «Локомотиве»: «Он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась»

— Мы выиграли трофей — вот в чем поменялось. На самом деле он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, — сказал вратарь «Локомотива».