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Исаев о Радулове в «Локомотиве»: «Он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась»

Ярославцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, победив в финале «Трактор» (4−1).

38-летний Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф.

— В чем вы прибавили по сравнению с предыдущим сезоном, когда «Локомотив» проиграл финал «Металлургу», но вас тоже признали лучшим вратарем?

— Опытнее и умнее стали. Сделали определенные выводы — правильные выводы. Вот и результат. И это я про всех говорю в «Локомотиве» — не только про себя.

— Что поменялось в «Локомотиве» с приходом в команду Александра Радулова?

— Мы выиграли трофей — вот в чем поменялось. На самом деле он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, — сказал вратарь «Локомотива».