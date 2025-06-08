Кожевников о Ротенберге: «Не беспокойтесь за него. Молодой человек живет хоккеем, накопил серьезный опыт. Он запустил в СКА и “России 25” хоккейное шоу»

43-летний специалист руководил клубом с января 2022 года. При нем клуб ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина.
— Много разговоров вокруг теперь уже бывшего тренера СКА.
— Что касается Романа Ротенберга, то за него — как и за Ларионова — не беспокойтесь. Молодой человек живет хоккеем 24 на 7, накопил серьезный опыт.
Он запустил в СКА и сборной «России 25» это хоккейное шоу — с парадом аншлагов и с журналистами, которые поддавались на все его провокации.
Вот увидите, скоро эти журналисты заскучают — и сами попросят вернуться, — сказал двукратный олимпийский чемпион.