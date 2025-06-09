Вячеслав Козлов о работе в «Сочи»: «Я всегда мечтал быть главным тренером. Решил, что именно сейчас настало время. Других предложений не было»

— Как у вас появился вариант возглавить «Сочи»? Были ли предложения каких-то других клубов, рассматривали ли вы их?
— Нет, у меня не было никаких других предложений. Вариант с «Сочи» появился, когда мы играли в плей-офф, но я сразу сказал, что разговаривать и принимать решения буду после. Во время плей-офф неправильно и непрофессионально обсуждать свое дальнейшее трудоустройство. Как только закончился сезон, стал более детально общаться, а когда закончился контракт с «Динамо», уже принял окончательное решение.
— Оставался ли вариант продолжать дальше в «Динамо»?
— У меня была опция в контракте, при которой могу с 15 мая по 15 июня уйти без компенсации. Я всегда мечтал быть главным тренером.
Как только появился вариант в «Сочи», все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время, — сказал Козлов.