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Вячеслав Козлов о работе в «Сочи»: «Я всегда мечтал быть главным тренером. Решил, что именно сейчас настало время. Других предложений не было»

В июне 53-летний специалист возглавил сочинский клуб, подписав контракт на 2 года.

Источник: Спортс"

— Как у вас появился вариант возглавить «Сочи»? Были ли предложения каких-то других клубов, рассматривали ли вы их?

— Нет, у меня не было никаких других предложений. Вариант с «Сочи» появился, когда мы играли в плей-офф, но я сразу сказал, что разговаривать и принимать решения буду после. Во время плей-офф неправильно и непрофессионально обсуждать свое дальнейшее трудоустройство. Как только закончился сезон, стал более детально общаться, а когда закончился контракт с «Динамо», уже принял окончательное решение.

— Оставался ли вариант продолжать дальше в «Динамо»?

— У меня была опция в контракте, при которой могу с 15 мая по 15 июня уйти без компенсации. Я всегда мечтал быть главным тренером.

Как только появился вариант в «Сочи», все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время, — сказал Козлов.