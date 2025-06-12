Большой трансфер в НХЛ, у ЦСКА — канадский новичок. Итоги дня в хоккее

— Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.